Marinha resgata motociclista que se acidentou no Pantanal

Um motociclista, de 51 anos, precisou ser resgatado pela Marinha do Brasil após sofrer um acidente em uma fazenda distante cerca de 90 km de Ladário, já dentro do Pantanal.

Conforme as informações divulgadas pela Marinha, o homem teria sofrido uma queda de moto, ficando com suspeita de fratura nos arcos costais e na clavícula. Por ser um local de difícil acesso, uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste (EsqdHU-61) foi acionado.

Para ir até o local, os militares acionaram um médico do Hospital Naval de Ladário (HNLa), responsável por fazer a imobilização correta da vítima para o transporte.

Após chegar ao heliponto, uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar seguiu com o paciente para a Santa Casa de Corumbá.

EVAM – A Marinha do Brasil esclarece que o resgate de vítimas, feito por meio de Evacuação Aeromédica, empregando helicópteros, é uma ação de cooperação com o Corpo de Bombeiros e sua realização ocorre eventualmente em locais onde o acesso é difícil ou inviável via terrestre e em caso de comprovada emergência.

O voo depende, ainda, de diversos fatores, como condições meteorológicas, utilização da aeronave em período diurno, distância do sinistro, entre outros.

