Médico denunciado por importunação sexual em Maracaju é indiciado

O médico de 25 anos, identificado por F.A.H.F, que havia sido denunciado por importunação sexual contra suas colegas de trabalho em um hospital em Maracaju foi indiciado após o fim da investigação da Polícia Civil.

Foram contabilizadas cinco vítimas. A primeira denúncia foi feita no final do ano de 2023, na ocasião, a enfermeira detalhou que o homem teria tentado agarrá-la, usando a violência para conseguir estuprar a vítima.

Diversas testemunhas foram ouvidas no decorrer das investigações e foi constatado que as práticas de cunho sexual eram corriqueiras, envolvendo atos de importunação sexuais tais como elogios indecorosos, bem como até uma tentativa de estupro, utilizando-se de violência, como ocorreu com a primeira vítima que procurou a Polícia Civil.

As outras quatro mulheres, todas profissionais da área da saúde, também foram vítimas de tais crimes, narrando várias as ocasiões em que o indiciado teria praticado “cantadas constrangedoras de cunho sexual”, inclusive na presença de pacientes, bem como teria as tocado/encostado na tentativa de praticar ato sexual sem a concordância das citadas vítimas.

Com a conclusão da investigação, o médico identificado por F.A.H.F foi indiciado pela Polícia Civil por um delito de estupro, bem como por quatro delitos de importunação sexual, estes últimos, em continuidade delitiva. O Inquérito Policial foi remetido ao Poder Judiciário e aguardará julgamento.

O médico foi afastado das funções pelo hospital que tomará as medidas administrativas pertinentes. Ele foi afastado cautelarmente de suas atividades no Município de Maracaju.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também