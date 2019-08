Médicos partem para agressão durante cirurgia de paciente

Mauro Silva, com informações do Perfil News

Dois médicos se desentendem durante cirurgia no centro cirúrgico do Hospital da Cassems na tarde desta segunda-feira (5) em Três Lagoas e partem para agressão, o caso foi parar na delegacia. De acordo com o boletim de ocorrência, Carlos Eduardo Macedo, de 35 anos, e Ruy José da Costa Neto, 40, brigaram na presença da enfermeira e da instrumentadora que fazem parte da equipe médica.

O médico anestesiologista, Carlos Eduardo, relatou na delegacia que foi agredido pelo ginecologista, Ruy José. Segundo a suposta vítima, o seu colega o empurrou com as duas mãos devido a uma divergência de opiniões em relação a cirurgia que ambos estavam empenhados em realizar.

CRM-MS e Cassems

Em contato com o Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul (CRM-MS), a reportagem do JD1 Notícias questionou a entidade sobre quais os procedimentos que serão tomados em relação ao fato. A assessoria de comunicação, por sua vez, informou que qualquer posicionamento deve ser tomado mediante a formalização do ocorrido por uma das partes, fato este que ainda não aconteceu até a presente data.

A assessoria do Conselho completou ainda, “quando for formalizado o tal desentendimento entre os profissionais, tudo deverá ser levantado para que as medidas cabíveis sejam tomadas”.

Já a Cassems, em nota à imprensa, respondeu que os protocolos seguidos por seus hospitais são rigorosos no controle de qualidade dos serviços prestados aos beneficiários. Esclareceu ainda que não irá admitir, em nenhuma hipótese, qualquer irregularidade cometida por funcionários ou prestadores terceirizados e que uma sindicância irá ser aberta para que os fatos sejam apurados.

Ainda de acordo com a Cassems, o quadro clínico da paciente é estável e o procedimento seria de caráter eletivo - não emergencial. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) de Três Lagoas e encaminhado à 1ªDP.

