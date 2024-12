Membro de facção é preso após ser condenado a 8 anos de prisão

Nesta quinta-feira (19), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Nova Alvorada do Sul, localizou e prendeu um homem, de 37 anos.

O homem faccionado foi condenado a 8 anos de prisão, pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado, receptação, porte e posse de arma de posse.

A ação ocorreu no período da manhã, no centro da cidade, após o setor de investigações localizar o esconderijo do condenado, que estava foragido no município de nova Alvorada do Sul há alguns meses.

O homem foi então conduzido para a unidade policial, para posteriormente ser levado ao sistema prisional.

