Menina de 13 mata a mÃ£e com ajuda do namorado e esconde corpo em geladeira

Uma adolescente, de 13 anos, e o namorado dela, de 22 anos, foram presos depois de assassinar a mãe dela, Flávia dos Santos Carneiros, 43 anos, a facadas e esconder o corpo dentro de uma geladeira, na cidade de Maceió, em Alagoas. O crime aconteceu durante a última sexta-feira (1°).

Conforme o g1, o casal relatou que o homicídio aconteceu depois de uma discussão entre o rapaz e a mãe da namorada. Flávia não aceitava o relacionamento da filha com um adulto. Foi então que a menina decidiu ir morar com o namorado, e uma briga sobre a mudança de endereço começou.

A menina detalhou que a mãe foi golpeada na cabeça e caiu no chão, ainda com sinais de vida. Depois disso, o rapaz pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra ela. Flávia morreu momentos depois.

Os jovens então colocaram o corpo da vítima em uma geladeira e, com a ajuda do pai do rapaz, decidiram abandonar o eletrodoméstico. A adolescente também contou à polícia que, após o crime, o casal limpou todo o rastro de sangue e foi dormir na casa que estava mobiliando, no bairro do Benedito Bentes.

O corpo só foi descoberto quatro dias depois, na manhã de segunda-feira (5), na Grota do Andraújo, em Cruz das Almas, depois que um homem que trabalha com serviço de frete acionou a polícia porque desconfiou do fato de ter sido contratado para levar a geladeira ao local, sendo que eletrodoméstico estava seminovo.

Ainda de acordo com o site, o delegado Thiago Prado responsável pelo caso informou que o jovem vai responder pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor. O pai dele também foi preso por ajudar na ocultação do cadáver.

Já em relação à menina, a 1ª Vara Criminal da Capital Infância e Juventude decidiu pela internação em uma unidade para adolescentes e jovens infratores.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também