Miojinho? Homem surta após 'g0zAr rápido' durante swing com esposa e amigos no Colúmbia

Homem, de 37 anos, foi preso pela Guarda Civil Metropolitana por bater e ameaçar matar a esposa, de 29 anos, durante a madrugada desta segunda-feira (15), na Rua Pinderé, região do Jardim Colúmbia, em Campo Grande. O motivo das agressões? Ele teria ejaculado primeiro ao participar de um swing com a companheira e amigos.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal está junto há 14 anos e possui três filhos, de 4, 6 e 10 anos. A mulher contou que eles moram em Campo Grande há 2 anos, sendo que já havia sido agredida verbalmente outras vezes, uma vez que o marido é usuário de drogas e surta, toda vez que bebe ou fuma maconha.

Ontem, aproveitando o frio para ficar em casa e beber com amigos, todos resolveram ‘apimentar’ um pouco as relações e fazer um swing (a famosa: troca de casais). Acontece que, o autor foi precoce e ‘terminou’ primeiro seus trabalhos com a companheira do amigo.

Ao ver que a esposa ainda estava no ‘rala e rola’ com o outro, ele surtou, passando a dar socos na vagina da vítima. Em meio a xingamentos, o homem chegou a dizer que a mulher não entraria mais em casa e continuou: ‘Vou te matar com mordidas, sua sem vergonha’.

Vendo o homem descontrolado, o casal de amigos defendeu a mulher e ainda colocou o autor para fora do imóvel, onde ele ficou chutando o portão. A Guarda Municipal de Campo Grande foi acionada, encontrando o autor descontrolado do lado de fora.

Diante dos fatos, ele acabou sendo preso em flagrante e levado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como ameaça, injuria, vias de fato e violência doméstica.

