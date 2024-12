Morador de Fátima do Sul morre ao ser atropelado por caminhão na BR-376

Adilson Vicente dos Santos, de 44 anos, morreu após ser atropelado na BR-376, entre Dourados e Fátima do Sul. O acidente fatal aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (12).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site MS News, ele estaria a pé quando foi atropelado por um caminhão. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no local Adilson já estava sem sinais vitais.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para ir até o trecho em que o atropelamento aconteceu, fazendo o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

