Morador de rua é encontrado morto e polícia investiga caso no Los Angeles

Morador de rua, de 40 anos, que não teve identificação revelada, foi encontrado morto por alguns populares em uma via pública do bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande, no final da tarde deste domingo (29).

Segundo informações do boletim de ocorrência, populares estavam passando pelo local e encontraram o corpo do morador de rua, aparentemente em óbito já.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e ao chegaram no local indicado, notaram que não havia presença de sinais vitais na vítima, isolando a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

A princípio, o corpo da vítima não apresentava sinais de violência, mas a delegacia de plantão foi acionada para coletar maiores detalhes sobre a ocorrência.

O caso foi registrado como achado de cadáver na delegacia de plantão.

