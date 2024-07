Morador de rua é esfaqueado em briga com usuários em ponte da Manoel da Costa Lima

Morador de rua, de 38 anos, foi esfaqueado e ficou com ferimentos graves nos pulsos e na tíbia após uma briga envolvendo um usuário de drogas, no início da noite desta quarta-feira (24), na ponte que fica no cruzamento das avenidas Manoel da Costa Lima e Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima não soube identificar o suspeito, mas afirmou que é um dos usuários que convive naquela região.

Ele estava com ferimentos profundos nos pulsos e na tíbia ocasionados por uma faca. O objeto utilizado para lesionar a vítima não foi encontrado.

Demais usuários que estavam pelo local também não colaboraram com a equipe da Polícia Militar e ainda contaminaram a cena do crime, impossibilitando o trabalho da perícia.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu o morador de rua, encaminhando ele para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

