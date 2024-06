Morre motorista de caminhão que explodiu durante acidente em Nova Alvorada do Sul

Ricardo Marques, de 60 anos, morreu um dia depois após sofrer um grave acidente na na BR-267, próximo ao assentamento São João, em Nova Alvorada do Sul. A colisão aconteceu durante a noite de segunda-feira (24).

Conforme as informações do site Alvorada Informa, um caminhão caçamba, que carregava massa asfáltica, estava parado às margens da rodovia, por conta de uma falha mecânica.

Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, o caminhão que Ricardo conduzia acabou colidindo com a lateral do outro veículo. Como transportava álcool, o caminhão do motorista explodiu após a colisão.

Os caminhoneiros foram socorridos por moradores de fazendas da região, sendo levados por policiais militares de Nova Alvorada do Sul, no entanto, devido a gravidade das queimaduras, ambos foram encaminhados em ‘vaga zero’ para Campo Grande.

Ricardo acabou falecendo durante a tarde de terça-feira (25). O estado de saúde do outro caminhoneiro não foi divulgado.

O motorista era natural de Dourados.

