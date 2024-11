Motociclista, de 21 anos, morre durante grave acidente em Dourados

Um jovem, identificado inicialmente como Luiz Henrique, de 21 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na rotatória da MS-156, que liga o anel viário norte à Avenida Presidente Vargas, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, o rapaz passava de moto pelo local, seguindo no sentido norte quando avançou a preferencial na rotatória e acabou sendo atingido por uma caminhonete Chevrolet S-10, que seguia pela Avenida Presidente Vargas em direção à MS-156, sentido Itaporã.

Apesar da tentativa, motorista da caminhonete não conseguiu evitar a colisão. A motocicleta de Luiz ficou completamente destruída. Equipes do socorro chegaram a ser acionadas, mas o rapaz faleceu ainda no local.

Além do socorro, a Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia foram acionadas para ir até a cena do acidente, apurando as causas da colisão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também