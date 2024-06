Motociclista fica em estado grave ao ser atingido por carro que invadiu a preferencial

Um motociclista, de 21 anos, foi socorrido em estado grave após ter o abdômen perfurado em um acidente ocorrido na madrugada deste sábado (8), em Iguatemi.

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava em uma Honda Biz seguindo pela Avenida Presidente Vargas sentido centro/bairro, na Vila Rosa quando ao se aproximar da rotatória, na esquina com a Avenida Gelson Andrade Moreira percebeu que um veículo vinha pela via em sua direção em alta velocidade.

O motociclista não conseguiu frear e acabou batendo no veículo que invadiu a preferencial. A vítima disse no hospital, que no momento desmaiou e quando acordou já estava na unidade de saúde. O para-choque do carro chegou a cair ficando na via.

Por conta da colisão, o motociclista teve uma fratura na clavícula, perfuração no abdômen e escoriações no antebraço esquerdo.

Não há informações se o motorista do carro foi detido.

