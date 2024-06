Motociclista fica em estado grave após bater em poste no Coronel Antonino

Um motociclista, de 56 anos, ficou em estado grave após se chocar contra um poste no cruzamento da Rua das Balsas com a Avenida Pref. Heráclito José Diniz de Figueiredo, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Não houveram testemunhas do ocorrido, impossibilitando de a polícia determinar as causas do acidente. No local, apenas foram encontradas ranhuras no asfalto.

Segundo informações preliminares, devido à gravidade do acidente, uma Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA) foi encaminhada ao local e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que precisou ser entubado e encaminhado para a Santa Casa.

