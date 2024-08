Motociclista fratura as duas pernas ao bater em obra na Gunter Hans

Motociclista, de 50 anos, precisou ser socorrido depois de fraturar as duas pernas ao bater a moto em um dos terminais de ônibus em construção localizado na Avenida Gunter Hans, na região do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma Yamaha Factor quando acabou perdendo o controle de direção. Por conta disso, ele atingiu a construção de um dos terminais de ônibus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima com fratura exposta nas duas pernas e o encaminhando para a Santa Casa. Durante atendimento do caso, as autoridades descobriram que o homem não possuí CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também