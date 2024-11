Motociclista morre ao ser atingido por carro em zona rural de Cassilândia

O motociclista Joilson da Silva Costa, de 39 anos, morreu ao ser atingido por um carro durante a madrugada de domingo (3), em uma estrada vicinal da zona rural da cidade de Cassilândia. O rapaz teria sido atingido por um carro, onde seu pai era levado como passageiro.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, todos teriam ido para a cidade e fizeram ingestão de bebidas alcoólicas antes de retornar para área rural. Joilson então pegou a moto e seguiu na frente do Fiat Uno onde estava seu genitor e um amigo.

Em determinado momento, sem explicação, o homem parou a motociclista no meio da estrada. Por conta da parada repentina, o motorista do carro não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a vítima, que não usava capacete e sofreu um ferimento grave na cabeça.

Diante do sangramento e no desespero, o amigo e o pai de Joilson o colocaram no carro para tentar levá-lo ao hospital. Acontece que um problema mecânico impediu o socorro, pois o veículo parou de funcionar. Os dois ficaram com o corpo do homem até o dia amanhecer, quando conseguiram ajuda de uma pessoa que passava pelo local.

Ao chegar no local, a Polícia Militar Rodoviária Estadual realizou o teste do bafômetro no motorista, constatando o consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, ele não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também