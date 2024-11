Motociclista morre após perder o controle e bater no meio-fio Guia Lopes da Laguna

Antônio Rocha Nunes, de 42 anos, morreu após perder o controle de direção e bater a moto que pilotava contra o meio-fio da rodovia MS-382, na região da Retirada da Laguna, em Guia Lopes da Laguna. O acidente aconteceu na noite de sábado (16).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma Honda CG 125, quando perdeu o controle e saiu da pista, indo parar em uma área de vegetação. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por populares que passaram pelo local depois do acidente.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica também foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais na cena do acidente.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

