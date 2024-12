Motociclista morre após ser atingida por caminhonete enquanto atravessava a BR-163

Geicilene Alves de Menezes Maciel, de 29 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira (19), na BR-163, entre Dourados e Caarapó.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ligado Na Notícia, a vítima estava de moto quando tentou atravessar a rodovia. Porém, ela acabou sendo atingida por uma caminhonete Ford Ranger, que seguia no sentido Dourados/Caarapó.

Por conta do impacto, Geicilene foi arremessada para fora da pista, ficando gravemente ferida às margens da rodovia. As equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR MSVias chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no local, a motociclista já estava sem sinais vitais.

Após a colisão, o motorista da caminhonete fugiu do local abandonando o veículo. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Mãe de três filhos – Geicilene era moradora do Bairro Altos do Indaiá. Pouco antes do acidente, ela estava na casa da cunhada, programando uma viagem que faria com a família no domingo (22), para curtir o final do ano.

A vítima fatal era mãe de três crianças ainda pequenas.

