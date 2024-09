Motociclista morre carbonizado após bater contra caminhão em Três Lagoas

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, morreu carbonizado durante um grave acidente ocorrido no final da manhã desta terça-feira (10), Na BR-262, em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, a vitima estava em uma moto quando colidiu contra um caminhão, na saída para Campo Grande.

Após a batida, a moto explodiu e acabou matando a vítima ainda no local. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar acompanham o caso.

