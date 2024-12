Motociclista morre dias depois de ser acidente grave em Campo Grande

Motociclista, identificado como Júlio Claro Da Silva, de 62 anos, morreu quase 20 dias depois de sofrer um grave acidente na região do Bairro Jardim Parati, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia de moto quando acabou colidindo contra um carro. Na ocasião, ele foi socorrido e levado para a Santa Casa, onde ficou internado em estado grave com traumatismo craniano.

Por conta de seu estado de saúde, ele precisou passar por procedimento cirúrgico e ser encaminhado para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde ficou sendo acompanhado por um médico.

Durante a internação, Júlio chegou a apresentar melhora, mas ele acabou adquirindo uma infecção e teve uma piora significava em seu estado de saúde, falecendo 17 dias depois de ter sido internado.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também