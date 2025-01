Motociclista morre dias depois de ter a perna amputada durante acidente em Maracaju

O motociclista José Laercio da Silva, de 45 anos, morreu dias depois de sofrer um grave acidente no Residencial Nenê Fernandes, em Maracaju. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima seguia de moto quando acabou sendo atingido por um Fiat Siena ao passar pelo cruzamento das ruas Euclides da Cunha e Nestor Muzzi.

Uma testemunha contou para as autoridades que o motorista do carro havia invadido a preferencial. Após causar o acidente, ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, já que José estava com uma passageira na garupa da moto.

Por conta do impacto da colisão, o motociclista teve a perna amputada, perdendo uma grande quantidade de sangue até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ele foi então socorrido e levado para um hospital da cidade, mas precisou ser transferido para Campo Grande devido seu estado de saúde.

Internado na Santa Casa, o homem resistiu até falecer durante a madrugada de terça-feira (21).

O motorista do Fiat Siena, um homem de 40 anos, foi identificado e compareceu à delegacia acompanhado de um advogado. O caso foi registrado como omissão de socorro e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

