Motociclista morto em grave acidente na BR-163 tinha 33 anos

Foi identificado como Roger Almeida, de 33 anos, o motociclista que morreu em decorrência de um gravíssimo acidente de trânsito, no início da noite desta segunda-feira (27), na BR-163, próximo à entrada do bairro Noroeste, em Campo Grande.

A informação foi compartilhada por amigos e o JD1 Notícias confirmou a veracidade. Nas redes sociais, o sentimento de luto tomou conta de várias pessoas.

"Que triste receber uma notícia dessa, que Deus conforte toda a família e sua esposa. Valeu Roger Almeida, que Deus te guarde em um bom lugar meu amigo, valeu pelos campeonatos que participamos", escreveu um amigo em uma publicação no Facebook.

A dinâmica inicial aponta que o motociclista seguia pela Rua Água Azul quando tentou acessar a rodovia. Porém, durante a manobra ele acabou sendo atingido por um caminhão, sendo arremessado violentamente contra um carro.

Por conta do impacto, o homem morreu ainda no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a CCR MSVia também estiveram pelo local do fato.

O caso está sendo registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de plantão.

