Motociclista que morreu carbonizado em Três Lagoas tinha 20 anos

O motociclista, que morreu carbonizado no início da tarde desta terça-feira (10), foi identificado como Semilton do Prado Filho, de 20 anos. Ele teria colidido a moto que estava contra um caminhão na BR-262, em Três Lagoas.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, o piloto estava seguindo sentido Campo Grande/Três Lagoas, quando ao fazer uma curva no KM 13 acabou atingindo o caminhão, que seguia no sentido contrário.

Devido o impacto, a moto que Semilton estava explodiu e matou o rapaz carbonizado. Equipes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar e do Policiamento de Trânsito foram acionados para atender a ocorrência, realizando a interdição da rodovia em ambos os sentidos e iniciando os trabalhos de investigação.

Ainda segundo o site, a vítima tinha dois filhos pequenos. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também