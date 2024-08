Homem morre ao ser carbonizado em casa do Núcleo Industrial

Homem, possivelmente identificado como Marques Ribeiro Gomes, morreu carbonizado durante a noite de quarta-feira (22), na casa em que morava na Rua 02, localizada no Núcleo Industrial, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as autoridades foram acionadas por volta das 23h10. Ao chegar no local, encontraram o imóvel que a vítima morava completamente destruído, sendo que seu corpo foi localizado na cozinha.

As equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas, fazendo ainda os trabalhos de rescaldo, para que o fogo não voltasse a se propagar.

Para a Polícia Civil, uma testemunha contou que seu irmão morava sozinho no imóvel, que também funcionava como um comércio pois ele fazia venda de bebidas alcoólicas e substancias inflamáveis, como pequenas quantidades de combustível.

Como o corpo estava completamente carbonizado, as autoridades não conseguiram fazer o reconhecimento da vítima por foto, familiares ou pelos documentos pessoais. Por isso, ele precisou ser levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames mais detalhados que revelarão sua identidade.

No cômodo em que a vítima estava, as equipes do Corpo de Bombeiros encontraram um fogão e um botijão de gás. Diante dos fatos, o caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

