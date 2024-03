Motorista abandona carreta apÃ³s perder o controle e ir parar no meio do mato

Uma carreta foi abandonada às margens da BR-158, depois de o motorista perder o controle e o veículo ir parar em meio a vegetação, em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, populares que passavam pelo local acionaram as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao avistarem o veículo. No entanto, quando as equipes chegaram o local, o motorista havia sumido.

Porém, segundo o site da Rádio Caçula, o condutor deixou a carreta trancada, com todos os seus pertences ainda dentro da cabine.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram até o local do acidente, atendendo a ocorrência para identificar o condutor e a dinâmica.

