Motorista bate veículo contra árvore e sofre fratura em Aquidauana

Pedro Molina, com informações do Dourados News

Um motorista de 61 anos foi socorrido com uma fratura após colidir, na tarde dessa sexta-feira (31), o carro que dirigia, um Fiat Uno, contra uma árvore na cidade de Aquidauana, município a 138 quilômetros da Capital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para responder a um chamado sobre um acidente, e no local constaram um Fiat Uno, azul, que havia colidido contra uma árvore. Apesar do acidente, o motorista estava consciente, desorientado e com uma possível fratura na clavícula esquerda.

A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhado pelos Bombeiros ao Pronto Socorro de Aquidauana.

