Motorista cai com o carro dentro do Rio Taquari ao se perder em Coxim

Depois de se perder pela cidade de Coxim, um motorista, de 48 anos, foi parar dentro do Rio Taquari com o carro que conduzia durante a noite de quarta-feira (6). O veículo foi removido do local já na manhã de hoje, pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme as informações do site Coxim Agora, o condutor contou aos militares que estava andando pela Rua Floriano Peixoto, quando acabou caindo dentro do rio. Por conta disso, o veículo, um Corsa Sedan, ficou completamente submerso. Ele complementou ainda dizendo não estar ‘familiarizado’ com a cidade.

Durante o acidente, ele relatou que tinha pouca visibilidade por conta da escuridão do local, fazendo com que ele não percebesse que a rua havia acabado. Sozinho durante a queda, o carro começou a girar dentro da água, momento em que ele conseguiu sair pelas janelas.

Com o auxilio de algumas pessoas, o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o carro para tentar retirá-lo da água.

