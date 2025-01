Motorista de aplicativo pula de carro em movimento para fugir de assalto em Corumbá

Um homem, de 29 anos, precisou ser socorrido após pular do carro em movimento para escapar de assalto. O caso aconteceu na madrugada de domingo (5), em Corumbá.

Segundo o boletim o Diário Corumbaense, ele estava parado em frente a um salão de eventos, na parte alta da cidade, quando foi abordado por dois homens que solicitaram uma corrida.

A vítima contou que um dos suspeitos pediu uma corrida para levar um “amigo” à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), alegando que ele estava passando mal. Sem desconfiar, o motorista aceitou o pedido e foi até o local onde o outro homem aguardava para embarcar.

Logo após deixarem o ponto inicial, os homens anunciaram o assalto. O autor que havia fingido estar doente sacou uma faca e encostou a lâmina na costela do motorista. Durante o percurso, ao passarem próximo a um mercado, os criminosos ordenaram que ele seguisse em direção ao aterro sanitário da cidade, conhecido como lixão, e questionaram se o veículo possuía câmeras ou rastreador.

Após confirmarem que não havia, mandaram seguir pela "cabriteira", estrada que dá acesso à Bolívia. Enquanto isso, o outro assaltante, sentado no banco da frente, vasculhava o porta-luvas.

Perto da subida para o lixão, aproveitando um momento de distração do homem armado, o motorista saltou do veículo em movimento. O carro continuou andando com os assaltantes no interior, mas sem o controle total da direção, já que a vítima estava com a chave de presença no bolso.

O motorista conseguiu retornar ao local onde estava estacionado inicialmente e, com a ajuda de outros condutores de aplicativo, seguiu até o ponto onde havia abandonado o veículo. Ele encontrou o carro com as portas abertas e sem sinais dos criminosos, que fugiram levando sua carteira com todos os documentos.

