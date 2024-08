Motorista de caminhonete foge após furar o 'Pare' e atingir motociclista em Corumbá

Um motociclista, de 29 anos, foi socorrido depois de ser atropelado por uma caminhonete durante o começo da noite de quarta-feira (31), na cidade de Corumbá. O motorista fugiu do local com o veículo, sem prestar socorro a vítima.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a vítima estava seguindo pela Rua Cáceres, quando foi atingido pela caminhonete ao passar pela Rua Batista das Neves.

A esposa da vítima contou as autoridades policiais, que o motorista não teria respeitado a placa de ‘Pare’. Por conta do impacto, o motociclista foi jogado ao chão e não recebeu os primeiros socorros do condutor da caminhonete.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e o encaminhando para o hospital, onde passou por uma cirurgia.

Diante da situação, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

