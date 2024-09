Motorista é parado na bala após fugir da PRF e causar acidentes na BR-262

Durante a noite desta terça-feira (10), um homem, identificado como José Ferreira Rosati, levou um tiro de contenção na perna após provocar uma série de crimes na rodovia BR-262, na região do Indubrasil, por dirigir embriagado e fugir da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o suspeito estava em uma Ford Ecosport e tentou invadir uma propriedade rural em Aquidauana.

Porém, fugiu logo após a chegada de uma equipe da PRF, que fez o acompanhamento tático durante toda a rodovia, até chegar em Campo Grande.

Ainda conforme os detalhes, José teria colidido seu veículo em vários outros no percurso e chegou a bater na viatura da PRF. Com isso, foi solicitado o apoio de equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Choque.

O motorista estava com sinais de embriaguez, desobedeceu as ordens, ofereceu resistência e diante as circunstâncias do caso, levou um tiro na perna para contê-lo.

