Motorista e passageira ficam em estado grave após baterem contra poste na Capital

Um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 26, ambos que não tiveram as identidades reveladas até o momento, ficaram gravemente feridos em um acidente nas primeiras horas deste domingo (16), na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Terenos, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o homem seguia sentido centro – bairro, com a mulher no banco do carona, quando sofreu um desvio direcional e se chocou contra um poste de energia, que rachou ao meio com a força da batida.

O motorista ficou em estado grave, e a carona em estado gravíssimo, precisando ser intubada ainda no local. Ambos sofreram múltiplas faturas no corpo e foram levados para a Santa Casa.

Ainda segundo a polícia, o condutor estava habilitado e seus documentos e do veículo estavam em dia, mas não conseguiram dizer se ele estava ou não embriagado.

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, foi acionada e esteve presente no local para avaliar o poste, mas descartou a necessidade de substituí-lo neste momento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local.

