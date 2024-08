Motorista é preso ao ser flagrado transportando 10 toneladas de maconha em MS

O motorista de uma carreta foi preso, durante a tarde de quinta-feira (8), ao ser flagrado transportando 10 toneladas de maconha no município de Angélica.

Conforme as informações policiais, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estava fiscalizando a MS-145, na altura do distrito da Pana, quando abordou o veículo. Durante a fiscalização, o motorista apresentou uma nota fiscal com dados improcedentes, por isso a equipe solicitou que retirasse a lona para verificar a carga.

De pronto, o motorista informou que transportava maconha em meio a carga de milho. Além disso, afirmou que receberia R$ 50 mil para transportar o entorpecente até São Paulo.

O indivíduo recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Polícia Federal em Dourados. À maconha totalizou 10 toneladas e 980 kg.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também