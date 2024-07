Motorista foge após atropelar criança de 10 anos em Três Lagoas

Uma criança, de 10 anos, ficou ferida e precisou ser socorrida após ser atropelada por um carro na Rua Manoel Antônio Jeremias, no bairro Guanabara, em Três Lagoas. Depois de atingir o menino, o condutor fugiu do local sem prestar socorros.

Conforme as informações do site JP News, o acidente aconteceu no começo da noite de sábado (6). Ao ser atingido, o menino foi jogado da rua para a calçada, ficando no local.

Ao ver o atropelamento, o condutor chegou a sair do veículo e vendo a criança no chão, entrou novamente e fugiu. Até o momento, o motorista não foi identificado.

Populares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para socorrer a vítima e o encaminhar até o Pronto-Socorro, onde recebeu cuidados mais detalhados.

Ainda segundo o site, equipes da Polícia Militar estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal culposa e omissão de socorro.

