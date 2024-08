Motorista morre ao capotar carro tentando desviar de tamanduá em Anastácio

José Aparecido da Silva, de 41 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na noite de quinta-feira (1°), na MS-345, próximo a Anastácio.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem era motorista de um Ford Fiesta, quando tentou desviar de um tamanduá, que estava cruzando a pista. Por conta disso, ele perdeu o controle e acabou capotando o veículo.

Por conta da dinâmica do acidente, José ficou preso as ferragens, morrendo ainda no local. Ele viajava com mais duas pessoas no carro, que ficaram gravemente feridas, sendo que uma delas teve traumatismo craniano.

Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana, sendo levados para o Hospital Regional da cidade de Aquidauana, onde ficaram internados.

Equipes da PRF (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas para irem até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

O fato foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

