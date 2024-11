Motorista morre dias depois de dormir ao volante e sofrer acidente em MS

Luzenir Aparecida de Lima, de 40 anos, morreu 12 dias depois de dormir ao volante e sofrer um grave acidente de trânsito enquanto viajava de Chapão do Sul para Paraíso das Águas, em Mato Grosso do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, o tio da mulher detalhou que na manhã do dia 9 de novembro recebeu uma ligação de uma sobrinha, detalhando que Luzenir havia saído de Chapadão do Sul quando, a 3km do seu destino, acabou dormindo ao volante e sofrendo o acidente.

Por conta disso, Luzenir ficou gravemente ferida, sendo socorrida e levada para um hospital em Paraíso das Águas. No entanto, seu estado de saúde era grave e ela precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande no mesmo dia.

Na capital, ela ficou internada até falecer durante a manhã de quinta-feira (21). O caso foi então registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

