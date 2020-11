Mulher é xingada pelo marido e revida com uma 'chinelada' no rosto

Andreia Suzana Codrignani, 38 anos, foi levada até a delegacia por ter dado uma ‘chinelada’ no rosto do esposo, Edivaldo Peralta de Almeida, 23 anos, durante uma discussão, na noite de segunda-feira (23) em Caarapó, interior do estado.

Segundo o boletim de ocorrência, a briga teria sido iniciada por motivo fútil. Após ser agredida verbalmente pelo marido, ela partiu para cima dele e lhe deu uma ‘chinelada’ no rosto. O homem tentou enforcar a esposa. Na ocasião a mulher ao se desvencilhar do autor, pegou o telefone para ligar no telefone 190, momento em que Edivaldo disse que se ela ligasse para polícia e ele fosse preso a mataria. No mesmo instante ele desferiu um soco em seu braço e derrubou o telefone, a queda acabou quebrando o aparelho.

Ela disse ainda que a briga do casal foi presenciada pelo filho dela, que tentou defender sua mãe e também foi ameaçado pelo autor.

Por fim, a vítima relatou ainda que o esposo quebrou uma cadeira e uma máquina de lavar roupas. O autor nega todas as acusações.

O caso foi registrado no 2° Pelotão de Polícia Militar para confecção do BO e posteriormente encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

