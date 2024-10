Mulher baleada na cabeça pelo marido morre na Santa Casa

A mulher, que foi baleada na cabeça pelo marido durante uma ‘brincadeira’ com a arma, morreu durante a manhã desta sexta-feira (11) na Santa Casa. O disparo aconteceu na noite de quinta-feira (10), na rua Brazzaville, na Mata do Segredo em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima deu entrada no hospital por volta de 21h, sendo levada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com um ferimento causado por arma de fogo na cabeça.

Como seu estado de saúde era extremamente grave, ela foi para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo), onde fiou internada até ter uma parada cardiorrespiratória e falecer na manhã de hoje.

O JD1 Notícias vem acompanhando o caso desde a noite de ontem. No local, a equipe apurou que a vítima e o marido bebiam durante um churrasquinho em família. O casal estava acompanhado dos filhos pequenos.

Vizinhos contaram que em determinado momento os dois começaram a ‘brincar’ com uma arma de fogo, quando o disparo foi efetuado.

Depois de atirar, o homem saiu correndo pelo meio da rua pedindo socorro. Ao mesmo tempo, ele dizia que iria tirar a própria vida e fugiu do local. Quando as testemunhas entraram no imóvel, encontraram a mulher caída e as crianças em volta, chorando.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

