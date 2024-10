Mulher baleada na cabeça estava 'brincando' com arma durante churrasco na Capital

A mulher, de 33 anos, que teria sido baleada na região da cabeça durante a noite de quinta-feira (10), na rua Brazzaville, na Mata do Segredo em Campo Grande, estaria ‘brincando’ com uma arma.

Conforme o apurado pelo JD1, ela estava acompanhada do marido e dos filhos, fazendo um churrasco e ingerindo bebidas alcoólicas, quando os dois começaram a ‘brincar’ com uma arma, apontando um para o outro.

Porém, a brincadeira de mau gosto acabou com a vítima sendo alvejada na cabeça. Vizinhos detalharam ainda que não tem como saber se o disparo foi acidental, mas contaram que assim que foi efetuado, o homem saiu correndo pelo meio da rua pedindo socorro.

Ao mesmo tempo, ele dizia que iria tirar a própria vida. Depois disso, ele fugiu do local e não foi mais localizado. Quando as testemunhas entraram no imóvel, encontraram a mulher caída e as crianças em volta, chorando.

Ela foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levada para a Santa Casa em estado grave. A bala teria atravessado o crânio da mulher.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

