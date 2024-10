JD1TV AGORA: Mulher leva tiro na cabeça em conjunto de casas na Mata do Segredo

Uma mulher identificada como Lucilene de 33 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça na noite dessa quinta-feira (10), na rua Brazzaville, na Mata do Segredo em Campo Grande.



A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave para uma unidade de saúde, com possibilidade do disparo de arma de fogo ter atravessado seu crânio.



Conforme informações apuradas no local, Lucilene mora com os filhos em um conjunto de casas no bairro, e no momento da tentativa de feminicídio, as quatro crianças estavam dormindo na casa.



O suspeito até o momento não foi encontrado. Equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Choque cumprem buscas para localizá-lo.

Your browser does not support HTML5 video.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também