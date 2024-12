Mulher descobre 'chifre enorme' e espanca marido a pedradas em Ponta Porã

Uma mulher, de 51 anos, espancou o marido, de 39 anos, ao flagrar traição. O caso aconteceu durante a madrugada de sábado (30), na cidade de Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, o homem estava dentro do carro com outra mulher, quando foi flagrado pela esposa. Tomada pela raiva ao ‘sentir o chifre crescendo’, a autora pegou uma pedra e passou a bater na cabeça do companheiro.

Enquanto isso, a amante saiu correndo. Após bater no homem, a mulher passou a jogar pedras no carro, quebrando o vidro e outras partes do veículo.

Diante da situação, o casal foi levado para a 1° Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

