Mulher é agredida a pauladas pelo ex durante briga na véspera de ano novo no Nova Lima

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi agredida a pauladas pelo ex-companheiro durante a noite de terça-feira (31), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar, a irmã da vítima detalhou que a mulher teve uma briga com o ex.

Em determinado momento, ele pegou um pedaço de madeira e desferiu algumas pauladas na cabeça da vítima causando diversos hematomas no rosto e um corte profundo na cabeça, que estava sangrando bastante. Por conta dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo o resgate e encaminhado a mulher para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, inconsciente e desorientada.

Os militares chegaram a fazer rondas em locais que o autor poderia estar, mas não tiveram sucesso em encontrar o homem. O caso foi então registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), como lesão corporal praticada contra mulher por razões do sexo feminino e violência doméstica.

