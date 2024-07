Mulher é agredida pelo marido por não ficar mais em conveniência bebendo

Uma mulher, de 35 anos, foi agredida pelo marido, de 40 anos, durante a madrugada desta quinta-feira (18), no Jardim Água Boa, em Dourados. Eles estavam brigando porque a vítima não quis continuar bebendo em uma conveniência.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal está junto a 5 anos. Ela contou para a Polícia Militar, que os dois resolveram ir até o estabelecimento de um amigo, localizado no Jardim Novo Horizonte, por volta das 19h.

Acontece que, ela cansou e resolveu ir embora para casa por volta da 1h. Já no imóvel, o autor começou a chamar a companheira de chata, porque ela não quis ficar na conveniência bebendo com ele.

Na sequência, o homem partiu para cima da companheira, desferindo chutes, socos e golpes com um facão pelo corpo dela. Por conta do ataque, ela teve ferimentos no rosto, nas costas e braços.

Ainda segundo o registro policial, a vítima detalhou que o marido fica violento quando ingere bebida alcoólica. Sendo que em oportunidades anteriores, teria agredido os filhos da mulher, fruto de outro relacionamento.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

