Mulher é encontrada morta às margens da BR-376, em Ivinhema

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado durante a manhã desta segunda-feira (16), às margens da BR-376, na saída de Ivinhema para Deodápolis, próximo ao Polo Industrial da cidade.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ivinotícias, o Corpo de Bombeiros foi acionado por populares e ao chegar no local, encontraram a vítima sem sinais vitais.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil de Ivinhema e da Polícia Científica de Nova Andradina. Uma equipe da Polícia Militar também esteve presente para auxiliar na preservação do local.

Por não ter testemunhas do que teria acontecido, as equipes policiais trabalham com a possibilidade de a vítima ter sido atropelada ou então assassinada e desovada no local.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

