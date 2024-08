Mulher é esfaqueada pela 'amiga' do nada enquanto andava pela rua em Dourados

Uma mulher, de 32 anos, foi esfaqueada por uma conhecida durante a tarde de segunda-feira (5), na Rua Eulalia Pires, na Vila Cachoeirinha, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava andando pela rua quando foi abordada pela autora. Do nada, a mulher foi esfaqueada na região do tórax.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada para o Hospital da Vida, onde recebeu cuidados médicos mais detalhados.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito da ocorrência. Como a vítima conseguiu identificar a autora e passar o local onde ela mora, as equipes chegaram a ir até o imóvel, mas não tiveram sucesso em localizar a jovem.

O caso foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como lesão corporal dolosa.

