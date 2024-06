Mulher é indiciada por mentir que apanhou do ex-namorado em Anaurilândia

Uma mulher, de 44 anos, foi indiciada por denunciação caluniosa, após ela acusar o ex-namorado, de 35 anos, de agredi-la em Anaurilândia.

Conforme as informações da Polícia Civil, a investigação teve início no começo de junho, quando a mulher compareceu à Delegacia de Polícia e alegou ter sido agredida pelo homem, com quem havia tido um relacionamento.

A mulher afirmou que o homem lhe desferiu um tapa no rosto e a empurrou, resultando em uma lesão na perna. Com base em suas declarações, o homem passou a ser tratado como suspeito e foi ouvido pela autoridade policial.

Durante seu depoimento, ele negou todas as acusações, afirmando que em nenhuma ocasião havia agredido ou ameaçado a mulher. No decorrer da investigação, a mulher acabou confessando que havia mentido sobre as agressões.

Ela admitiu que o homem nunca a agrediu ou ameaçou e que a lesão na perna ocorreu quando ela se bateu na porta de um veículo. Diante disso, o inquérito policial foi concluído com a indicação da autora do crime de denunciação caluniosa. Caso venha a ser condenada, ela poderá enfrentar uma pena de dois a oito anos de reclusão.

