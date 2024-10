Mulher mata grávida, retira bebê da barriga e simula parto

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (16), uma mulher de 42 anos suspeita de matar Paula Janaína Ferreira Melo, de 25 anos, para ficar com o bebê dela.

O caso aconteceu em Porto Alegre. De acordo com a investigação, a criminosa atraiu a vítima até o apartamento onde vivia, no bairro Mario Quintana, bateu na cabeça dela, cometeu o assassinato, retirou o bebê da barriga e simulou um parto.

Paula foi levada até o apartamento sob promessa de ganhar roupas e carrinho para criança, na última segunda-feira (14). O corpo da mãe da criança foi encontrado escondido debaixo de uma cama em um dos quartos do imóvel. O bebê, de 9 meses, não sobreviveu.

O caso começou a ser investigado no mesmo dia, depois que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a suspeita, junto do bebê morto, até o Hospital Conceição.

A mulher foi convencida por médicos a fazer exames, na qual apontaram que ela não era a mãe. A polícia foi chamada em seguida.

Conforme relato do Samu à polícia, vizinhos da suspeita entraram em contato por telefone para pedir ajuda para ela. No local, a equipe médica encontrou a mulher em um cenário que dava a entender que ela tinha dado à luz.

De acordo com a Polícia Civil, ela conhecia a família da vítima, que residia no mesmo condomínio, e sabia que ela estava grávida e planejou o crime. Os policiais também investigam o envolvimento do marido da suspeita no crime.

