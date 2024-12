Mulher é resgata de cárcere privado e homem acaba preso em Camapuã

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por manter a ex-companheira em cárcere privado na cidade de Camapuã.

Conforme as informações policiais, o caso foi denunciado pela mãe da vítima no dia 15. Na ocasião, ela contou para os policiais que a filha estava desaparecida e afirmou que o ex-companheiro da jovem havia descumprido medidas protetivas, sendo que por conta do histórico violento ela suspeitava que a mulher estivesse sendo mantida em um local isolado e sofrendo agressões.

Diante da situação, as equipes da Delegacia de Polícia Civil da cidade começaram a realizar investigações, com a prisão preventiva do suspeito solicitada ao Judiciário em razão do descumprimento das medidas protetivas e dos antecedentes criminais relacionados a crimes domésticos.

Durante esse tempo, os policiais encontraram identificaram uma chácara, localizada nos arredores da cidade, onde a vítima estaria sendo mantida presa. Por volta das 18h do dia 18, a vítima foi localizada desacompanhada do suspeito, e as diligências continuaram.

Às 23h, uma equipe da Polícia Civil avistou o suspeito pegando carona com um conhecido. O homem foi abordado e preso.

A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e relatou que, durante o período em que ficou desaparecida, foi mantida em uma área de mata, onde sofreu violência física, psicológica e sexual.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também