Mulher é socorrida após chorar de dor por ser agredida pelo ex no Serradinho

Doméstica, de 41 anos, precisou ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde na tarde desta segunda-feira (5), após chorar de dor devido as agressões cometidas pelo ex-companheiro, servente de pedreiro, de 33 anos, que foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana, na Vila Serradinho, em Campo Grande.

Segundo a ocorrência divulgada pela GCM, o pai do suspeito e um guarda já haviam flagrado as agressões e conseguiram detê-lo até a chegada de uma viatura. A vítima foi levada para o UBS (Unidade Básica de Saúde) Serradinho, pois reclamava de muita dor e tinha lesões no rosto e por conta disso, ela foi remanejada para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida.

Porém, ela teria que ficar em observação para seguir para uma possível internação, pois ela estava com dores na face, no tórax, membros superiores e havia possivelmente deslocado o ombro.

Bastante nervoso, o suspeito passou a proferir ameaças para o guarda, dizendo que iria matá-lo, além de xingar e dizer que prejudicaria os demais guardas, alegando que conhece um policial civil, que tem parente como juiz e que representaria na corregedoria.

Ele também chegou a ser encaminhado para unidade de saúde, pois tinha lesões, no entanto, era de outra briga. Ele passou a desacatar os profissionais de saúde, gritando e ficando alterado na unidade.

Após todos os procedimentos realizados, o suspeito foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado.

