Mulher mete facada nas costas do marido após discussão por ciúmes em Campo Grande

Mulher, de 22 anos, foi detida e encaminhada para a delegacia após esfaquear o próprio marido, de 28 anos, em uma discussão provocada por ciúmes de ambas partes, na madrugada desta quarta-feira (21), no bairro Almeida Lima, em Campo Grande. Ela foi ouvida e posteriormente liberada pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma situação de vias de fato, mas que depois se transformou numa lesão com esfaqueamento, quando os militares descobriram o desenrolar da história.

Conversando com o rapaz, ele contou que entrou em discussão com a esposa por conta dos ciúmes de ambos, mas que em determinado momento, ela teria o agredido na cabeça com um celular e depois o atacou com uma facada nas costas.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. A mulher permaneceu no local, confirmou a versão dos fatos e ficou colaborativa com a polícia, sendo encaminhada para a delegacia, onde foi ouvida e liberada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

