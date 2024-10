Mulher morre ao ser atropelada por caminhonete na MS-385, em Antônio João

Uma mulher, de 41 anos, morreu ao ser atropelada enquanto andava no meio da MS-385, próximo a cidade de Antônio João, localizada na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. O autor procurou socorro no hospital do município.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para ir até o local, pois uma mulher estava sem vida às margens da rodovia na pista que liga Antônio João a Bela Vista.

Além da PM, as equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os investigadores foram informados que o autor estava no hospital da cidade, pois fugiu com medo de sofrer represálias na cena do acidente.

Para o delegado, ele contou que seguia em uma caminhonete Chevrolet S10, quando acabou atropelando a mulher que andava invadindo a pista. Além disso, a mulher estava acompanhada de um homem, que não sofreu ferimentos.

Diante da situação, o homem colocou o veículo a disposição das autoridades e esperou todos os tramites para auxiliar as equipes policiais. O caso foi registrado como homicídio culposo e será investigado.

