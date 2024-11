Mulher morre após misturar cocaína e álcool e família suspeita de envenenamento na Capital

Uma mulher, de 44 anos que não teve o nome divulgado, morreu durante o final da manhã de sexta-feira (15) com sinais de overdose de cocaína na UPA Nova Bahia, em Campo Grande. Ainda assim, outra linha de investigação é que a vítima tenha sido envenenada.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher foi levada pelo filho para receber atendimento médico, onde ele relatou que ela teria ‘abusado’ do uso de cocaína e álcool. Ela permaneceu internada ao longo da madrugada, precisando ser transferida para ala vermelha da unidade por conta de uma crise convulsiva.

Acontece que a mulher teve uma parada cardiorrespiratória, chegando a passar por 30 minutos de reanimação, mas não resistiu e faleceu.

Para as autoridades, a mãe da mulher detalhou que sua filha estava em casa quando teve os primeiros sintomas de um mal-estar. Ela chegou a acionar o Corpo de Bombeiros, mas como o socorro estava demorando, o filho da vítima a encaminhou para a unidade de saúde.

Um encaminhamento do IMOL (Instituto Médico de Odontologia Legal), aponta que a evolução do quadro clinico não é condizente com o uso de entorpecentes, levantando a suspeita de que a vítima tenha sido envenenada.

Diante isso, foi solicitado um exame necroscópico. O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

